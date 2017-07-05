Zara'da Doğalgaz Çalışması

Zara ilçesinde doğalgaz iç hat çalışması düzenlenen törenle başladı.



Reşitpaşa Caddesi okullar bölgesinde düzenlenen törende konuşan AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, "Doğalgaz hizmeti ilçemiz için önemli bir yatırımdır. Eylül sonu itibarıyla Zara halkı doğalgaza kavuşacaktır." dedi.



Kaymakam Yunus Kızılgüneş ise ilçenin önemli bir yatırıma kavuştuğunu söyledi.



Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala da, "İlçemizin doğalgaza kavuşması kolay olmadı. İlçe halkımız, iş adamlarımız birlik oldular abonelik sayısını tamamladık. Eski Belediye Başkanımız Hüsamettin Gürsoy'a ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.



Aksa Sivas Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Bölge Müdürü İnan Yıldırım, doğalgazın en kısa süre içerisinde ilçe halkının hizmetine sunulacağını vurguladı.



Konuşmaların ardından ilçe protokolü, çalışmaların başlatılacağı alanda ilk kazmayı vurdu.