Zara'da Çks Başvuru Süresi Uzatıldı

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, 30 Haziran'da sona eren Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 31 Aralık'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarafından çiftçilerin mağduriyet yaşamamaları amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığına süre uzatımı için gerekli başvurularda bulunulduğunu anımsattı. Yapılan başvurunun ardından 30 Haziran'da sona eren ÇKS başvurularının, 1 Aralık 2018 tarihli yayımlanan yönetmelikle 31 Aralık 2018 Pazartesi gününe kadar uzatıldığını müjdeleyen Şimşek, şunları kaydetti:

"ÇKS başvurusunda bulunamamış çiftçilerimizin bu yönetmelikle son günü beklemeden bir an evvel dosyalarını hazırlayıp teslim etmeleri gerekmektedir. 2018 yılı desteklemelerinden faydalanmak isteyen çiftçilerimiz, 31 Aralık'ı beklemeden odamıza gelerek oda kayıt belgelerini alıp, diğer belgelerle birlikte il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine giderek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir."