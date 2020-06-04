Zara'da Çifte gökkuşağı Sivas'ın Zara ilçesinde yağmur sonrası ortaya çıkan çifte gökkuşağı dikkat çekti.

Sivas'ın Zara ilçesinde yağmur sonrası ortaya çıkan çifte gökkuşağı dikkat çekti.

Sivas'ta gök gürültülü sağarak yağış il genelinde yer yer etkili oldu. Zara ilçesinde de etkisini gösteren yağmur sonrası ortaya çıkan çifte gökkuşağı dikkat çekti. Net gözlemlenen bir gökkuşağı ve onu hale şeklinde sarmalayan daha büyük bir gökkuşağı fotoğraf severler tarafından fotoğraflandı. - SİVAS

Kaynak: İHA