Zara'da çiftçiye fasulye tohumu desteği Sivas'ın Zara ilçesinde "Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi" kapsamında bir çiftçiye fasulye tohumu desteği yapıldı.

Sivas'ın Zara ilçesinde "Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi" kapsamında bir çiftçiye fasulye tohumu desteği yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde yapılan teslim töreninde ilçeye bağlı Sancakkale köyünde çiftçilikle uğraşan Hüsnü Çoban'a 20 dekarlık alana ekilmek üzere 200 kilo sırık fasulye tohumu verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Ateş, bölgenin fasulye yetiştiriciliğine uygun olduğunu, üreticinin 20 dekar alanda üretim yapacağını söyledi.

Ateş, "Bitkisel üretimin bölgemizde yaygınlaşması açısından Bakanlığımızın uyguladığı program ve projeler üreticilerimiz tarafından iyi değerlendirilmelidir." dedi.

Kaynak: AA