Zara'da Çiftçilerin Sorunları Değerlendirildi

Sivas'ın Zara ilçesinde Ziraat Odası meclis toplantısı yapıldı.

Zara Ziraat Odası Toplantı Salonunda oda meclis üyeleriyle bir araya gelen Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, bölgedeki çiftçiliğin sorunlarına ve odaların durumlarına değindi.

Çiftçiliğin ülkenin bel kemiği olduğunu vurgulayan Çetindağ, şunları kaydetti:

"Odalarımızın ve çiftçilerimizin her kurumda olması gereken bir ağırlığı vardır. Çiftçi olmazsa her şey eksiktir. Bakkalımızdan kasabımıza, esnaflıktan kurumlara herkes çiftçiye ve onun ürettiğine ihtiyaç duyar. Bu nedenledir ki bir bankaya dahi gitse, çiftçimiz mahcup vaziyette olmamalıdır. Çiftçimiz hak ettiği değeri hissettirmeli, toplumda da hak ettiği değeri görmelidir."

Çiftçilerin yeniliklere açık olması gerektiğine de işaret eden Çetindağ, "Veteriner fakültelerimiz var, ziraat fakültelerimiz var, ziraat üzerine kurumlarımız var ama saha çalışmaları yok. Tarımda ve hayvancılıkta hala geri kalmış durumdayız. Hala bölgemizin kendine has bir hayvan ırkı bile yoktur.

Bunda çiftçilerimizin de yeniliklere açık olmamasının etkileri vardır. Hayvancılıkta, zirai üretimde dışa bağlı olmamak için her bölge hayvan ırkları ve tohum ırkları oluşturulmalıdır."

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek ise odanın çalışmaları hakkında bilgi verdi. İlçede tarıma uygun arazi ve şartların olduğunu dile getiren Şimşek, "Öyle bir döneme gelindi ki köylerde kız isteme şartlarında bile şehirde veya ilçe merkezinde oturma şartı aranır olmuş. Köylü köyde durmuyor, köy yaşamına karşı ilgi yok. Yaşamak için dışa bağlı olmamamız için milli birliğimizi güçlendirmemiz için çiftçimizin kalkınması ve kalkındırılması zorunludur." ifadelerini kullandı.

Meclis toplantısının ardından Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ve beraberindeki heyet, Zara Kaymakamı Yunus Kızılgüneş'i makamında ziyaret etti.