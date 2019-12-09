Zara'da camilerde "askıda çorap" uygulaması başlatıldı
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Zara'da camilerde "askıda çorap" uygulaması başlatıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde camilerde "askıda çorap" uygulaması başlatıldı.

09.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:04
Zara'da camilerde

'ın Zara ilçesinde camilerde "askıda çorap" uygulaması başlatıldı.

Zara Kaymakamlığı tarafından başlatılan kampanya ile ilçe merkezinde bulunan 8 caminin girişine çorap askılığı konuldu.

Askılığın yanına yerleştirilen tabelaya, "Temizlik imandandır" Hadis-i Şerifi ile "çıplak ayakla ve kirli çorapla namaza durmayınız, askıdaki çoraplardan alabilirsiniz, ücretsizdir." ibareleri yazıldı.

Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, uygulamayla ilgili AA muhabirine, "Uygulamamızın temel amacı, camilerimize temiz girilmesini teşvik etmek ve kıyafeti ibadet etmeye müsait olmayan vatandaşlarımızın rahatlıkla çorap temin edebilmelerini sağlamak." dedi.

İlçe merkezinde başlattıkları uygulamayı köylere de yayacaklarını aktaran Sayın, isteyen vatandaşların camilere çorap bırakarak, kampanyaya destek olabileceğini vurguladı.

Kaynak: AA
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