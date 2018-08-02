Zara'da Biçerdöverler Kontrol Edildi

Sivas'ın Zara ilçesinde hasatta çalışan biçerdöverler denetlendi.

Zara Ziraat Odası ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından Zara ilçesi kırsalında hasatta çalışan biçerdöverler kontrol edildi, hasat verimi incelendi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ufuk Ateş, "Her yıl olduğu gibi bu yılda hasat dönemi nedeniyle kırsal alanda yapılmakta olan biçerdöver çalışmalarını yerinde inceledik, araçların ve sahiplerinin gerekli evrak ve belgelerini kontrol ettik. Yapılan hasatlarda tane kaybı olup olmadığını inceledik." dedi.

Oda olarak tarım arazilerinde yapılan çalışmaları ve hasat durumunu incelediklerini dile getiren Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, "Geçtiğimiz yıllara nazaran bu yıl daha iyi bir üretim dönemini çiftçilerimiz geçirmekteler. Sıkça karşılaştığımız durum ise üretimin iyi olduğu fakat maliyetlerin çok yüksek olduğu yönündeydi. Bölgemiz buğday üretimi için uygun olmadığından, hayvancılığa daha elverişli bir yapı olduğundan üreticilerimizin yem bitkisi üretimine yönelmeleri doğru bir tercih olacaktır." diye konuştu.