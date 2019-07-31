Zara'da biçerdöverler denetlendi

Sivas'ın Zara ilçesinde hububat hasadında çalışan biçerdöverler kontrol edildi.

Zara Ziraat Odası ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü birlikteliğinde ilçe kırsalında hububat hasadında çalışan biçerdöverler denetlendi.

Konu ile ilgili AA muhabirine açıklama yapan Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, "İki yıldır Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile birlikte ilçe merkezi ve kırsalında biçerdöver çalışmalarını inceliyoruz. Yetkililerce araçların, sahiplerinin ve sürücülerinin gerekli evrak ve belgeleri denetleniyor, tane kaybı olup olmadığı gözlemleniyor." dedi.

Ürün durumunun bölgelere göre değişiklik gösterdiğini ifade eden Şimşek, verimin yüksek olduğu yerler olduğu gibi verimin düşük olduğu tarım arazileri olduğunu da söyledi.

Denetlemeye, Tarım ve Orman İlçe Müdür Vekili Levent Kadıoğlu, Ziraat Mühendisi Umut Erbatur, Oda Genel Sekreteri Zikri Bedir katıldı.

Kaynak: AA