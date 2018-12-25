Zara'da Besiciler Bilgilendirildi

Sivas'ın Zara ilçesinde besicilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Zara Ziraat Odası tarafından Belediye Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, besiciler için ilçede hayvancılık altyapısını güçlendirdiklerini söyledi. Belediye olarak soğuk hava depolu kesimhane ve hayvan pazarı projelerini bitme aşamasına getirdiklerini belirten Pala, "Ayrıca Türkiye'de 7 yerde kurulacak olan hayvan transfer istasyonundan birisi Zara ilçemizde olacaktır. 2019 yılı yatırım programına alınmış durumdadır. Besicilerimizden ricamız hayvanlarını ahırlarında değil, hayvan pazarımızda satarak piyasa oluşmasını sağlamalarıdır." dedi.

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek ise hayvansal ve zirai kredilere yönelik borç ertelemesinin gündeme alındığını ifade etti. Ertelemelerle ilgili üreticilerin müracaatlarını geciktirmeden yapmalarını isteyen Şimşek, "Üreticimizi desteklemek amacıyla biz de oda olarak ucuz mazot ve ucuz yem anlaşmaları yaptık. Bu anlaşmalarımız diğer gider kalemlerinde de uygulanmaya devam edecektir." diye konuştu.

Programda, veteriner hekim Burak Çemrek'in konuşmacı olarak katıldığı Besi İşletmelerinde Yönetim konulu seminer düzenlendi. Çemrek, hayvan hastalıklarının seyri, ahırların durumları, besicilerin dikkat etmesi gerekenler ve yemleme unsurları konularında üreticileri bilgilendirdi.

Tarım ve Orman İlçe Müdür Vekili Levent Kadıoğlu ile Zara Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Hüseyin Kaya, borç ertelemeleri hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA