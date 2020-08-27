Zara'da bal hasadı sona erdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Zara'da bal hasadı sona erdi

Sivas'ın Zara ilçesinde bal hasadının sona erdiği bildirildi.

Zara'da bal hasadı sona erdi
27.08.2020 17:29 | Son Güncelleme: 27.08.2020 17:29

Sivas'ın Zara ilçesinde bal hasadının sona erdiği bildirildi.

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, Danışık köyü Taşdeğirmeni mevkisinde bulunan arıcı Metin Erkan'ı ziyaret ederek, bal sağımı hakkında bilgi aldı.

Zara denilince akla gelen ilk ürünün bal olduğunu belirten Şimşek, "İlçemizde yaklaşık 500 arıcımız bal ve bal ürünleri üretimi yapmaktadır. 50 bin arı kolonisinin varlık gösterdiği ilçemizde bu yıl hasat dönemi, geçen yılın tersi bir seyir izledi. Bu yıl Kösedağ bölgesinde iyi, Beydağı bölgesinde zayıf bir bal dönemi oldu." dedi.

Koloni başı 15 ile 27 kilo arası bal sağımı olduğunu ifade eden Şimşek, "Zara balı, adıyla dünyada bilinen, kekik ve geven aromasından oluşan farklı bir lezzettir. Bal ormanlarının sayılarının artırılması, markalaşmada balımızın hak ettiği yere gelebilmesi için arıcılarımızın birlikte, kolektif hareket etmesi gerekmektedir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Gül ve Düşün' isimli masal kitabında skandal 'tecavüz' hikayesi! Yazar ve yayınevi hakkında suç duyurusu Güncel
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabında skandal 'tecavüz' hikayesi! Yazar ve yayınevi hakkında suç duyurusu
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir Ekonomi
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi 3. Sayfa
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı Güncel
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı
Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş 3. Sayfa
Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş
İstanbul'da korkutan patlama! Duvarlar yıkıldı, araçlar altında kaldı 3. Sayfa
İstanbul'da korkutan patlama! Duvarlar yıkıldı, araçlar altında kaldı
Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı
Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos'tan transfer itirafı: Barcelona'dan teklif almıştım
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos'tan transfer itirafı: Barcelona'dan teklif almıştım
Duygu'nun ölümünde şüpheli sevgilinin olay günü uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı
Duygu'nun ölümünde şüpheli sevgilinin olay günü uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı
İşçi ve işveren konfederasyonlarından 'kısa çalışma ödeneği uzatılsın' talebi
İşçi ve işveren konfederasyonlarından 'kısa çalışma ödeneği uzatılsın' talebi
ABD'li bilim insanlarından kritik koronavirüs uyarısı: Aşı obez kişilerde işe yaramayacak
ABD'li bilim insanlarından kritik koronavirüs uyarısı: Aşı obez kişilerde işe yaramayacak
Taksici, İstanbul'un göbeğinde Türk yolcuyu aracından indirip turistleri aldı
Taksici, İstanbul'un göbeğinde Türk yolcuyu aracından indirip turistleri aldı
Hasta bakıcının taciz mesajları ve müstehcen videolarına maruz kalan hemşire, sosyal medyadan isyan etti
Hasta bakıcının taciz mesajları ve müstehcen videolarına maruz kalan hemşire, sosyal medyadan isyan etti
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, akaryakıt istasyonuna dalarak görevliyi ezdi. O anlar kameralara yansıdı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, akaryakıt istasyonuna dalarak görevliyi ezdi. O anlar kameralara yansıdı
Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi
Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi
Dere kenarında tek başına kalmış minare ilginç görüntü oluşturdu
Dere kenarında tek başına kalmış minare ilginç görüntü oluşturdu
Messi'nin ayrılık kararı sonrası Barcelona'da Liverpool'lu Mane gündeme geldi
Messi'nin ayrılık kararı sonrası Barcelona'da Liverpool'lu Mane gündeme geldi
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek
Yakınlarının darp edilmiş halde bulduğu kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
Yakınlarının darp edilmiş halde bulduğu kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı
Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Faik Öztrak Berat Albayrak Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Sibel Can Ezgi Mola Sezen Aksu
Spor Sinan Gümüş Caner Erkin Metin Oktay Lionel Messi Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Ateş Türk Çocuk Eylül
Şu an buradasınız: Zara'da bal hasadı sona erdi - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 17:32:34. #1.14#
title