Zara'da Bal Hasadı Sona Erdi

Sivas'ın Zara ilçesinde bal hasadının sona erdiği bildirildi.

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, ilçedeki arı yetiştiricilerini ziyaret etti.

Üreticilerle görüşen Şimşek, yaptığı açıklamada, ilçede bal hasadının sona erdiğini ve veriminin önceki yıllara göre daha iyi olduğunu söyledi.

Zara ilçesi için ağustos ayının bal hasadının yapıldığı dönem olduğunu hatırlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Hasat mevsimi vesilesi ile üreticilerimizi ziyaret ederek 2018 yılı bal sezonu hakkında bilgiler alıyoruz. İlçemizde gezginci arıcılar çoğunlukta olmak üzere 400 arıcımız arı yetiştiriciliği ile uğraşmaktadır. 42 bin kovanın varlık gösterdiği ilçemizde, bu yıl bin ton civarında bal hasadı yapıldı. Bu rakamlar son yılların en iyi rakamlarıdır. Aşırı yağışlar, kuraklığa bağlı bitki örtüsü zayıflığı gibi etkenlerden geçtiğimiz yıllarda istenilen verimleri alamayan bal üreticilerimiz iyi bir hasat dönemi geçirmiştir."

Şimşek, ilçede özellikle Bolucan, Beypınarı bölgesinin bu yıl son 10 senenin en verimli bal üretim sezonunu geçirdiğini belirterek, Kösedağ çevresinde ise verimin daha zayıf olduğunu ifade etti.