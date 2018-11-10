Zara'da Atatürk Büstü Törenle Açıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'inci yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi. Törende Zara Çok Programlı Anadolu Lisesi önünde yaptırılan Atatürk büstünin açılışı gerçekleştirildi.

Atatürk'ü anma törenleri ilk olarak Zara Hükümet Konağı önünde Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başladı. Çelenk sunumunun ardından saatler 9.05'i gösterdiğinde ilçe genelinde 2 dakika süre ile sirenler çaldı. Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda devam eden anma törenleri çerçevesinde Zara Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu 10 Kasım programı düzenlendi. Programda, öğrenciler tarafından Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirilirken, 10 Kasım oratoryosu sahnelendi. Salondaki programın ardından Zaralı hayırsever işadamlarından Fethi Aras tarafından okul bahçesinde yaptırılan Atatürk büstü düzenlenen törenle açıldı.

Törende konuşan İlçe Kaymakamı Mehmet Sayın,"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz. Böylesi anlamlı bir günde, günün anlamına uygun bir açılış yapmakta olduğumuz için çok mutluyum" dedi. - SİVAS