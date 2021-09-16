Zara'da arıcılara ana arı kovanı dağıtıldı - Haberler
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Zara'da arıcılara ana arı kovanı dağıtıldı

AA / İbrahim Özel - Haberler | Güncel
Zara'da arıcılara ana arı kovanı dağıtıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde "Kovanım Gençleşsin, Balım Bereketlensin" projesi kapsamında arıcılara ana arı yetiştirme kovanı dağıtım töreni düzenlendi.

Sivas'ın Zara ilçesinde "Kovanım Gençleşsin, Balım Bereketlensin" projesi kapsamında arıcılara ana arı yetiştirme kovanı dağıtım töreni düzenlendi.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında Zara İlçesi Bal Üreticileri Birliği tarafından ilçede ana arı yetiştiriciliğini teşvik etmek amacıyla yaklaşık 100 arıcıya 4 bin 700 ana arı çiftleştirme kovanı dağıtıldı.

Zara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü deposunda düzenlenen törende konuşan Kaymakam Meriç Dinçer, Zara ilçesinin ayrıcalıklı ürününün bal olduğunu söyledi.

Projenin hayırlı olmasını dileyen Dinçer, "Buna sebep hazırlanılan proje ile ilçemiz arıcılığının gelişimine önemli bir katkı sağlanmak istenmektedir. Projenin hazırlanılmasında ve hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyor projenin arıcılarımıza hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum." dedi.

Birlik Başkanı Orhan Kurt ise ülkede üretilen ana arı sayısının ihtiyacın yüzde 20'sini karşıladığını belirtti.

Projenin önemine dikkati çeken Kurt, şunları kaydetti:

"Bal üretiminde dünyada 4. sıralarda olmamızın nedeni kolonilerde ana arı varlıkları ile ilgili uygulamalardır. Bir ana arının normal ömrü 5 yıl iken, ticari olarak ömrü iki yıldır. İlçemiz ana arı yetiştiriciliğine elverişli bir konumda olduğundan arıcılarımıza ana arı yetiştiriciliğini teşvik etmek üzere projemizi hayata geçirdik. Proje ile eğitimlerimize katılacak arıcılarımıza 70 strafor ana arı çiftleştirme kutusu, her kutu için 6 çerçeve ve bir metal ana arı ızgarası veriyoruz. Düzenleyeceğimiz kursumuzla da arıcılarımıza sertifika verilecek."

Törene, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Ateş, Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, AK Parti Zara İlçe Başkanı Ahmet Okur ile arıcılar katıldı.

Zara'da arıcılara ana arı kovanı dağıtıldı

Zara'da arıcılara ana arı kovanı dağıtıldı

AA / İbrahim Özel - Son Dakika Haberleri
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Haber: Zara'da arıcılara ana arı kovanı dağıtıldı - Haberler
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