Zara'da AK Parti İlçe Başkanlığına Ahmet Okur yeniden seçildi Sivas'ın Zara ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığına Ahmet Okur yeniden seçildi.

Sivas'ın Zara ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığına Ahmet Okur yeniden seçildi.

Korgeneral Ahmet Başyurt Stadyumu'nda düzenlenen genel kurulda konuşan AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Avrupa'da 20 yıl iktidar görmüş bir partinin nadir bulunacağını söyledi.

Milletin iradesinin önemli olduğunu belirten Yılmaz, "Bakanlar, vekiller milletin hizmetkarıdır. Millet istemezse hiçbir parti iktidar olamaz, vekil olamaz." dedi.

AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu ise yeniden göreve seçilerek hizmet yolunda çalışmalar gerçekleştirecek Okur'a başarı diledi.

Okur da birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde ilçeye ve ülkeye hizmet edeceklerini dile getirerek, "Bu bir bayrak nöbetidir, bayrağımızı bugünlere taşıyan herkese teşekkürlerimizi sunuyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından gündem maddelerinin görüşüldüğü kongrede tek liste yer aldı.

Kongreye katılan delegelerin tamamının oylarını alan Ahmet Okur, yeniden ilçe başkanı seçilirken, yönetim kurulu üyeliklerine ise Cemallettin Temur, Ahmet Şahin, Osman Kurt, Ercan Aktaş, Evren Eser, Onur Yıldız, Cengiz Tekten, Adem Özel, Hüseyin Yıldız, Ali Kılınç, Mukadder Şimşek, Ahmet Durak, Seda Özel, Şengül Kalkan getirildi.

Kongreye Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Arzu Polat, Gençlik Kolları İl Başkanı Fatih Sakarya, muhtarlar ile delegeler katıldı.

Kaynak: AA