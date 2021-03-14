Zara'da 4 köyde sürü yönetimi elemanı kursu açıldı
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Zara'da 4 köyde sürü yönetimi elemanı kursu açıldı

14.03.2021 17:23 | Son Güncelleme: 14.03.2021 17:32
Zara'da 4 köyde sürü yönetimi elemanı kursu açıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde 4 köyde Sürü Yönetimi Elemanı Kursu başlatıldı.

Sivas'ın Zara ilçesinde 4 köyde Sürü Yönetimi Elemanı Kursu başlatıldı.

Zara Ziraat Odası Başkanlığı ve Zara Şehit Vahip Dinler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü birlikteliğinde Şerefiye, Ilıca, Karslılar ve Nasır köylerinde Sürü Yönetimi Elemanı Kursu açıldı.

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, AA muhabirine, "Köy ziyaretlerimizde ilçe merkezi uzak olduğundan köylerde Sürü Yönetimi Elemanı Kursu açılması taleplerini aldık. Derhal Halk Eğitim Merkezimizle iletişime geçerek kursiyerlerin kayıtları alınmak suretiyle Veteriner Hekim Samet Hüsem eğitmenliğinde 4 köyümüzde ayrı ayrı kurslarımız açıldı." dedi.

104 saatlik kurs programının sonunda başarılı olarak kursları tamamlayan ve sertifika hakkı kazanan kursiyerlerin projelerde 5 puan önde başlayacaklarını aktaran Şimşek, "Gerekli şartları sağlamaları halinde yıllık 5 bin 500 TL sürü yönetici istihdam desteği imkanlarından faydalanacaklar. Kurslarımız ilerleyen süreçte Korkut, Tuzlagözü, Beypınarı, Bolucan ve talep olabilecek diğer köylerimizde de açılacaktır." diye konuştu.

Zara Şehit Vahip Dinler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Alparslan Ergüt ise "Zara Ziraat Odası'nın katılımı ile kursiyer kayıtlarımızı gerçekleştirerek eğitimlere başlanıldı. Kurslarımızda küçükbaş ağılı kurmak, büyükbaş hayvan barınakları oluşturma, hayvan sağlığı ve tehdit unsurları, yaylımda dikkat edilmesi gerekli durumlar ile ilgili sürü yönetimi eğitimleri verilecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel

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