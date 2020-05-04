Zara'da 250 haneye sıcak yemek dağıtılıyor

Sivas'ın Zara ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla 250 haneye sıcak yemek servisi yapılıyor.

Sivas'ın Zara ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla 250 haneye sıcak yemek servisi yapılıyor.

Zara Belediyesi tarafından ramazan ayı dolayısıyla her gün iftar öncesi yaşlı, bakıma muhtaç, yalnız yaşayan vatandaşların evlerine sıcak yemek ulaştırılıyor.

Belediye Başkanı Fatih Çelik, yaptığı açıklamada, "Belediyemiz aşevi çalışanları, her gün 250 vatandaşımıza iftar yemeği dağıtıyor. Çorba, ana yemek, pilav, tatlıdan oluşan sıcak yemekler, büyük bir titizlikle hazırlanarak, evlere ulaştırılıyor. Aşevimize emeği geçen ve desteklerini bizlerden esirgemeyen, bu hizmette katkısı olan tüm hayırseverlerimize teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA