Zara'da 18 yaş altına ücretsiz ulaşım

Sivas'ın Zara ilçesinde 18 yaşından küçükler, şehir içi ulaşımdan ücretsiz yararlanacak.

Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, yaptığı açıklamada, daha önce öğrenci belgesi ile belediyeye başvuranlar için kart düzenlediklerini anımsattı.

Bu uygulamayı kaldırdıklarını belirten Çelik, "Hiç bir belge talep etmeden 18 yaş altında olanlar için şehir içi ulaşımda ücretsiz yolcu taşımacılığı yapacağız. Normalleşme olduğunda şehir içi ulaşımında normal saatlere geçilecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel