Zara'da 119 gence, 119 hediye
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Zara'da 119 gence, 119 hediye

Sivas'ın Zara ilçesinde sosyal medya üzerinden yapılan çekilişle belirlenen 119 gence, 119 hediye dağıtılacak.

Zara'da 119 gence, 119 hediye
20.05.2020 12:31 | Son Güncelleme: 20.05.2020 12:31

Sivas'ın Zara ilçesinde sosyal medya üzerinden yapılan çekilişle belirlenen 119 gence, 119 hediye dağıtılacak.

Zara İlçe Müftülüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında gençleri unutmadı. Zara İlçe Müftülüğü, Diyanet Gençlik Merkezi tarafından sosyal medya üzerinden düzenlenen "Gençlerin Kalbini Bilmek" hediye çekilişiyle 119 hediye 119 gence dağıtıldı. Sosyal medya üzerinden belirlenen 119 gence hediyeleri evlerine götürülerek teslim edilecek.

Konu hakkında açıklama yapan İlçe Müftü Vekili Dursun Yiğit, "Mehmet hocamız kısa süre önce bu projeyi bizlere anlattı. 19 Mayısın Kadir Gecesi'ne tekabül etmesi üzerine bu proje ile Kadir Gecemizi de idrak etmek istedik. Camilerimizin kapalı olması nedeniyle bu proje hayata geçirildi. Diyanet Gençlik Merkezi, müftülüğümüzün aynasıdır, emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Gençlik Koordinatörü Mehmet Çelebi ise, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kadir Gecesi'de gençlere hediye dağıtıyoruz. 119 gencimize çekilişle hediye veriyoruz. Hediyelerimiz; hem kız, hem erkek öğrencilerimize istedik ki Kadir Gecesinde hediyeleşelim, bu gecede gençlerimizin kadrini bilelim. Şut ve gol oyunlarımız, dergilerimiz, kitaplarımız, saksı çiçeklerimiz, mangala oyunlarımız, Kur'an-ı Kerim, farklı farklı hediyelerimiz var. Tüm gençlerimize hediyeler vermek istiyoruz. Çekiliş sonrasında da mahalle ve köylerimizde gençlerimizin evlerine hediyelerini ulaştıracağız" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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