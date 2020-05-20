Zara'da 119 genç ödüllendirildi
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Zara'da 119 genç ödüllendirildi

Sivas'ın Zara ilçesinde "Gençlerin Kalbini Bilmek" adlı çekilişle 119 gence hediye dağıtıldı.

Zara'da 119 genç ödüllendirildi
20.05.2020 12:44 | Son Güncelleme: 20.05.2020 12:44

Sivas'ın Zara ilçesinde "Gençlerin Kalbini Bilmek" adlı çekilişle 119 gence hediye dağıtıldı.

Zara Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi tarafından Gençlik Merkezi Toplantı Salonunda düzenlenen çekilişle, sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma bir ayet yazarak, üç kişiyi etiketleyen 160 kişi içerisinden 119 kişi belirlendi.

Zara Müftü Vekili Dursun Yiğit, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerin kapalı olmasından dolayı böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Yiğit, Gençlik Merkezlerinin müftülüklerin aynası olduğunu belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Gençlik Koordinatörü Mehmet Çelebi ise 119 gence çekilişle hediye verdiklerini ifade ederek, "Hediyelerimizi hem kız hem erkek öğrencilerimize vermek istedik. Şut ve gol oyunlarımız, dergilerimiz, kitaplarımız, saksı çiçeklerimiz, mangala oyunlarımız, Kur'an-ı Kerim, farklı farklı hediyelerimiz var. Tüm gençlerimize hediyeler vermek istiyoruz. Çekiliş sonrasında da mahalle ve köylerimizde gençlerimizin evlerine hediyelerini ulaştıracağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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