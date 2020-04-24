Zara'da 100. yıl için 100 havai fişek atıldı Zara Hükümet Konağı önünde ilçe protokolünün ve apartmanlardan vatandaşların İstiklal Marşını okuması Su Deposu mevkisinden Zara Belediyesi tarafından TBMM'nin açılışının 100. yılı münasebetiyle su deposu mevkisinden 100 havai fişek atılması Zara'da 100.

Zara Hükümet Konağı önünde ilçe protokolünün ve apartmanlardan vatandaşların İstiklal Marşını okuması Su Deposu mevkisinden Zara Belediyesi tarafından TBMM'nin açılışının 100. yılı münasebetiyle su deposu mevkisinden 100 havai fişek atılması Zara'da 100. yıl için 100 havai fişek atıldı SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesinde Hükümet Konağı önünde İstiklal Marşı, vatandaşların balkonlardan katılımı ile okunurken, Zara Belediyesi tarafından da TBMM'nin açılışının 100.. yılı münasebetiyle 100 adet havai fişek atıldı. Kaynak: AA