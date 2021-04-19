Zara'da 10 bin 780 dekar toprak suyla buluşacak
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Zara'da 10 bin 780 dekar toprak suyla buluşacak

Zara'da 10 bin 780 dekar toprak suyla buluşacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Zara'da yapımı devam eden Akören Sulama projesi ile 10 bin 780 dekar tarım arazisi suyla buluşacak.

Zara'da yapımı devam eden Akören Sulama projesi ile 10 bin 780 dekar tarım arazisi suyla buluşacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Sivas'ta mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya yönelik çalışmalar sürüyor.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız; bu kapsamda Zara ilçesinde yapımı devam eden Akören sulama projesi ile ilgili bilgi verip, "Zara Akören Sulaması İnşaatında çalışmalara başlanıldı. Projenin bitirilmesi ile birlikte 10 bin 780 dekar tarım alanın sulamaya açılacak. Projenin yüzde 6'lık kısmı tamamlanmış olup; K2 ve D6 drenaj kanalları tamamlanmıştır. K1 ve D5 drenaj kanallarında çalışmalar devam etmektedir. 46 bin 770 m sulama hattı ile 38 bin 770 m HDPE boru, 8bin m CTP iletim hattı boru döşenecek ve 222 adet sanat yapısı yapılacaktır. Projenin hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 10 milyon 719 bin 96 Türk Lirası katkı sağlanacaktır" dedi. - SİVAS

Zara'da 10 bin 780 dekar toprak suyla buluşacak
Zara'da 10 bin 780 dekar toprak suyla buluşacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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