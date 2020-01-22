Zara Belediyesi, Sivassporlu taraftarları maçlara ücretsiz taşıyacak

22.01.2020 11:21 | Son Güncelleme: 22.01.2020 11:26

Sivas'ın Zara ilçesinde Sivasspor'a destek amacıyla belediye tarafından maça gitmek isteyen taraftarlar için ücretsiz araç kaldırılacağı açıklandı.



Süper Lig'de oynadığı 18 maçın 12'sinden galip ayrılan lider DG Sivasspor, topladığı 40 puanla ligin zirvesine ambargo koydu. Kırmızı - beyazlılar, sahasında oynadığı 9 maçtan 8 galibiyet, 1 beraberlik ile ayrıldı. İç saha maçlarında taraftar desteğinin artması isin için tüm şehir seferber oldu. İl merkezine 55 kilometre mesafede bulunan Zara ilçesinde Sivasspor'a destek amacı çalışma başlatıldı. Zara Belediyesi tarafından maça gitmek isteyen taraftarlar için ücretsiz araç kaldırılacağı açıklandı.



Konu hakkında açıklama yapan Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik açıklamasında, "Süper Lig'de şampiyonluğa emin adımlarla giden ilimizin gururu Sivasspor için Sivas'ta oynanacak karşılaşmalara gitmek isteyen taraftarlarımıza ücretsiz araç tahsis edeceğiz. İlk ücretsiz servisimiz 27 Ocak Pazartesi günü oynanacak Sivasspor - Çaykur Rizespor maçı için aynı gün saat 18.00'de Zara'dan hareket edecektir. Maça gidecek hemşehrilerimiz belediyemize gelerek Beyaz Masa'ya isimlerini yazdırabilirler. Şampiyonluğa giden bu yolda, Zara Belediyesi olarak bu haftadan itibaren ildeki Sivasspor maçlarımıza araç kaldırılmaya başlanılacak" ifadelerini kullandı.



Sivas'ın bu sezon şampiyonluk özleminin son bulacağına inandıklarını da belirten Çelik, her zaman takımın yanında olduklarını sözlerine ekledi. - SİVAS

Kaynak: İHA