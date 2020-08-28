Zara Belediye Başkanı Çelik'ten mahalle ziyaretleri Sivas'ın Zara ilçesi Belediye Başkanı Fatih Çelik, Ahmet Başyurt Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Sivas'ın Zara ilçesi Belediye Başkanı Fatih Çelik, Ahmet Başyurt Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Mahalle Muhtarı Zeki Koç ve belediye görevlileri ile Ahmet Başyurt Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Çelik, vatandaşlarla sohbet ederek, maske, çocuklara boyama kitabı, boya kalemi seti ve oyuncak dağıttı.

Vatandaşların sorunlarını dinlemek için ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten Çeilk, "Sosyal belediyecilik anlamında mahalle gezileri düzenleyerek, vatandaşların taleplerini dinlemekteyiz. Muhtarımızla birlikte ihtiyaçları ve yapılacak işleri öncelik sırasına göre belirledik." dedi.

Mahalle muhtarı Zeki Koç ise, Çelik'e ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA