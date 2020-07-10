Zara Belediye Başkanı Çelik'in mahalle ziyaretleri sürüyor Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Karşıyaka, Hatip ve Reşitpaşa mahallelerini ziyaret eden Çelik, muhtarlardan mahalleler ile ilgili sorun ve talepleri dinledi, mahalle sakinleri ile sohbet etti.

Altyapı ve üstyapı sorunları ile ilgili incelemeler yapan Çelik, ziyaretleri esnasında çocuklara boyama kitabı ve oyuncak dağıttı.

Konu hakkında açıklama yapan Çelik, "İlçemizi birlikte yöneteceğiz dedik ve mahalle ziyaretlerimize başladık, her mahallemize bir günümüzü ayırarak, muhtarlarımızdan sorunları ve talepleri dinliyor, vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz. Belediye personelimiz de görülen eksiklikler ve sorunları not alarak, önceliklerine göre sıralıyorlar." dedi.

Mahalle muhtarları ile koordineli hareket ettiklerini ifade eden Çelik, "Zaman zaman toplantılar yaparak muhtarlarımızda değerlendirmeler yapıyoruz. Mahalle gezilerimizle de her mahallemizi muhtarları ile gezerek sorunları yerinde gözlemliyoruz. Üç mahallemizi gezdik, zaman zaman gezilerimize devam ederek 9 mahallemizde incelemeler yapmış olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA