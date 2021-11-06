Zara, Başakşehir'de kulakların pasını sildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zara, Başakşehir'de kulakların pasını sildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Zara, Başakşehir'de kulakların pasını sildi

Başakşehir Belediyesi, kültür sanat sezonu etkinlikleri kapsamında Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Zara'yı ilçe sakinleriyle buluşturdu.

Başakşehir Belediyesi, kültür sanat sezonu etkinlikleri kapsamında Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Zara'yı ilçe sakinleriyle buluşturdu. Yoğun katılımın olduğu konserde Başakşehirliler, Zara'nın seslendirdiği türküleri hep bir ağızdan söyledi.

Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Zara, Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde Başakşehirlilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Zara, seslendirdiği türküler ile adeta kulakların pasını sildi. Katılımın yoğun olduğu konserde Zara, 'Sevemedim Karagözlüm', 'Gönül Dağı' gibi dillerden düşmeyen türküleri yorumladı. Başakşehirliler, sanatçıya zaman zaman eşlik ederek, türküleri hep birlikte söyledi. Korona virüs tedbirleri kapsamında sanatseverler salona maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilerek alındı. Salon içerisinde oturma düzeni de korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında yapıldı.

(İHA)

Zara, Başakşehir'de kulakların pasını sildi

Zara, Başakşehir'de kulakların pasını sildi

Zara, Başakşehir'de kulakların pasını sildi

Zara, Başakşehir'de kulakların pasını sildi

Zara, Başakşehir'de kulakların pasını sildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son Dakika: Türkiye'de 6 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 27 bin 474 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 6 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 27 bin 474 yeni vaka tespit edildi

 Sinovac'tan Covid-19 varyantlarına karşı yeni aşı

Sinovac'tan Covid-19 varyantlarına karşı yeni aşı

 CNN Teknik Müdürü'nün gizli kamera görüntüleri ortalığı karıştıracak: Koronadan sonra yeni hedefimiz iklim krizi

CNN Teknik Müdürü'nün gizli kamera görüntüleri ortalığı karıştıracak: Koronadan sonra yeni hedefimiz iklim krizi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title