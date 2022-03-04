Zaporjiya Nükleer Santrali, Rusya'nın kontrolüne geçti - Haberler

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Zaporjiya Nükleer Santrali, Rusya'nın kontrolüne geçti

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Zaporjiya Nükleer Santrali'nin bulunduğu Enerhodar kenti dün gece boyunca Rusya ordusu tarafından hava saldırısı altındaydı.

Zaporjiya Nükleer Santrali'nin bulunduğu Enerhodar kenti dün gece boyunca Rusya ordusu tarafından hava saldırısı altındaydı. Santral, Rusya'nın kontrolüne geçti.

Ukrayna nükleer santrallerinin yönetimini yapan devlet kurumu Energoatom, bu sabah yaptığı açıklamada Zaporjiya Nükleer Santrali'ninin idari binası ve istasyondaki kontrol noktalarının Rusya ordusuna geçtiğini duyurdu. Santral personelinin, nükleer tesislerin istikrarlı bir şekilde çalışmasını sağlamak için güç üniteleri üzerinde çalışmaya devam ettiği ifade edildi. Yetkililer, santrali savunurken Ukraynalılar arasında ölü ve yaralı olduğunu belirtti.

Zaporjiya Nükleer Santrali, Rusya'nın kontrolüne geçti

Zaporjiya Nükleer Santrali, Rusya'nın kontrolüne geçti

Zaporjiya Nükleer Santrali, Rusya'nın kontrolüne geçti

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Hava Saldırısı, Nükleer, Rusya, Güncel, Haberler

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