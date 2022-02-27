ZAPORIJYA - Ukraynalı siviller Rus güçlerinin kente girmesi olasılığına karşı molotof kokteyli hazırladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ZAPORIJYA - Ukraynalı siviller Rus güçlerinin kente girmesi olasılığına karşı molotof kokteyli hazırladı

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Rus güçlerinin kente girmesi olasılığına karşı molotof kokteyli hazırlayan siviller Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın Zaporijya kentinde yaşayan halk, kendi imkanlarıyla bir araya gelerek Rus güçlerinin kente girmesi olasılığına karşı molotof kokteyli hazırladı.

Rus güçlerinin kente girmesi olasılığına karşı molotof kokteyli hazırlayan siviller Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın Zaporijya kentinde yaşayan halk, kendi imkanlarıyla bir araya gelerek Rus güçlerinin kente girmesi olasılığına karşı molotof kokteyli hazırladı.

ZAPORIJYA - Ukraynalı siviller Rus güçlerinin kente girmesi olasılığına karşı molotof kokteyli hazırladı

ZAPORIJYA - Ukraynalı siviller Rus güçlerinin kente girmesi olasılığına karşı molotof kokteyli hazırladı

ZAPORIJYA - Ukraynalı siviller Rus güçlerinin kente girmesi olasılığına karşı molotof kokteyli hazırladı

AA - Güncel

Zaporijya, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title