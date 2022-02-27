ZAPORIJYA - Ukraynalı siviller Rus güçlerinin kente girmesi olasılığına karşı molotof kokteyli hazırladı
AA - Güncel
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Rus güçlerinin kente girmesi olasılığına karşı molotof kokteyli hazırlayan siviller Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın Zaporijya kentinde yaşayan halk, kendi imkanlarıyla bir araya gelerek Rus güçlerinin kente girmesi olasılığına karşı molotof kokteyli hazırladı.
Rus güçlerinin kente girmesi olasılığına karşı molotof kokteyli hazırlayan siviller Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın Zaporijya kentinde yaşayan halk, kendi imkanlarıyla bir araya gelerek Rus güçlerinin kente girmesi olasılığına karşı molotof kokteyli hazırladı.