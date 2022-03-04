Zaporijya Nükleer Santrali Sözcüsü Andriy Tuz, tesisteki 6 reaktörden 1'inin çıkan çatışmada isabet aldığını ve yangın çıktığını aktararak, "O... - Haberler

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Zaporijya Nükleer Santrali Sözcüsü Andriy Tuz, tesisteki 6 reaktörden 1'inin çıkan çatışmada isabet aldığını ve yangın çıktığını aktararak, "O...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Zaporijya Nükleer Santrali Sözcüsü Andriy Tuz, tesisteki 6 reaktörden 1'inin çıkan çatışmada isabet aldığını ve yangın çıktığını aktararak,

Zaporijya Nükleer Santrali Sözcüsü Andriy Tuz, tesisteki 6 reaktörden 1'inin çıkan çatışmada isabet aldığını ve yangın çıktığını aktararak, "O reaktör tadilatta ve çalışmıyor ama içinde nükleer yakıt var" dedi.

Zaporijya Nükleer Santrali Sözcüsü Andriy Tuz, tesisteki 6 reaktörden 1'inin çıkan çatışmada isabet aldığını ve yangın çıktığını aktararak, "O reaktör tadilatta ve çalışmıyor ama içinde nükleer yakıt var" dedi. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Zaporijya, Nükleer, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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