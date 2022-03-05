Zaporijya Nükleer Santrali'nin Kontrol Odası Görüntülendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zaporijya Nükleer Santrali'nin Kontrol Odası Görüntülendi

İhlas Haber Ajansı, Erhan Altıparmak - Güncel
 - Güncelleme:

- Zaporijya Nükleer Santrali'nin kontrol odası görüntülendi Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne gerçekleştirdiği saldırının ardından kontrol odasının görüntüleri yayınlandı.

- Zaporijya Nükleer Santrali'nin kontrol odası görüntülendi

KİEV - Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne gerçekleştirdiği saldırının ardından kontrol odasının görüntüleri yayınlandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat devam ederken, geçtiğimiz gün Rus birlikleri tarafından Energodar kentindeki Zaporijya Nükleer Santrali hedef alındı. Ukrayna Stratejik İletişim Merkezi, nükleer santralin kontrol odasından yeni görüntüler paylaştı. Yetkililer tarafından Rus güçlerinin kontrolü ele geçirdiği santral çalışanları üzerinden sürekli bilgi alındığı aktarılırken, şu an için santralde olumsuz bir duruma rastlanmadığı da ifade edildi.

Rus güçlerinin santrali ele geçirmeye çalışırken Ukrayna askerleri ile çatışmasının ardından santralin 250 metre uzağındaki yönetim binasında yangın çıkmıştı.

Zaporijya Nükleer Santrali'nin Kontrol Odası Görüntülendi

Zaporijya Nükleer Santrali'nin Kontrol Odası Görüntülendi

Zaporijya Nükleer Santrali'nin Kontrol Odası Görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Güncel

Zaporijya, Nükleer, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title