Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki yangın söndürüldü - Haberler

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Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki yangın söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki yangın söndürüldü

Rus ordusunun Ukrayna'nın Energodar kentindeki Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısı sonucu çıkan yangın saatler sonra söndürüldü.

Rus ordusunun Ukrayna'nın Energodar kentindeki Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısı sonucu çıkan yangın saatler sonra söndürüldü.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları şiddetini arttırıyor. Rus ordusunun gece saatlerinde Energodar kentindeki Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırmasının ardından büyük paniğe yol açan yangın, yerel saatle 06.20 civarında söndürüldü. Ukrayna Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada, reaktör alanlarını etkilemeyen, 5 katlı bir eğitim binasında çıkan yangında can kaybı yaşanmadığı duyuruldu. Energodar Belediye Başkanı Dmytro Orlov da nükleer santraldeki çatışmaların durduğunu açıkladı.

"Patlarsa Çernobil'den 10 kat daha büyük bir tehdit ortaya çıkar"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, santraldeki yangın sırasında yaptığı açıklamada, "Zaporijya Nükleer Santrali patlarsa Çernobil'den 10 kat daha büyük bir tehdit ortaya çıkar" uyarısında bulunmuştu. Energodar Belediye Başkanı Orlov ise yangının "düşman bombardımanı" sonucu çıktığını belirtmişti. Nükleer santralin basın sözcüsü Andriy Tuz da basına yaptığı açıklamada, radyasyon seviyesinin normal değerde olduğunu duyurmuştu. - ENERGODAR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Zaporijya, Nükleer, Yangın, Rus, 3. Sayfa, Haberler

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