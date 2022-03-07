Zapojirya Nükleer Santrali'nin savunması sırasında ölen iki Ukraynalı için cenaze töreni - Haberler

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Zapojirya Nükleer Santrali'nin savunması sırasında ölen iki Ukraynalı için cenaze töreni

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Zapojirya Nükleer Santrali'nin savunması sırasında ölen iki Ukraynalı için cenaze töreni

Energodar kentinde bulunan Zaporjiya Nükleer Santrali'nin savunması sırasında hayatını kaybeden iki Ulusal Muhafız için kentte cenaze töreni düzenlendi.

Energodar kentinde bulunan Zaporjiya Nükleer Santrali'nin savunması sırasında hayatını kaybeden iki Ulusal Muhafız için kentte cenaze töreni düzenlendi.

Energodar, Zaporjiya Nükleer Santrali'nin Rusya ordusu tarafından ele geçirilmesi sırasında hayatını kaybeden iki Ulusal Muhafız için bugün kent meydanında cenaze töreni düzenlendi. Energodar Belediye Başkanı cenaze töreninden kareler paylaştı.


Zapojirya Nükleer Santrali'nin savunması sırasında ölen iki Ukraynalı için cenaze töreni

Zapojirya Nükleer Santrali'nin savunması sırasında ölen iki Ukraynalı için cenaze töreni

Zapojirya Nükleer Santrali'nin savunması sırasında ölen iki Ukraynalı için cenaze töreni

Zapojirya Nükleer Santrali'nin savunması sırasında ölen iki Ukraynalı için cenaze töreni

Demirören Haber Ajansı - Dünya

Nükleer, Cenaze, Dünya, Haberler

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