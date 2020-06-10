Zap ve Haftanin'de 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Zap ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin düzenlenen ani hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Zap ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin düzenlenen ani hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlık, operasyona ait görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı teröristin düzenlenen ani hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini belirterek, operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Azimliyiz, kararlıyız! Terör örgütü PKK'nın Irak kuzeyindeki inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha ani hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Kaynak: İHA