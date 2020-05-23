Zap Nehri'nde rafting yaptılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Zap Nehri'nde rafting yaptılar

HAKKARİ'de düzenlenen 'Gençlik Haftası' etkinlikleri kapsamında, 24 sporcu Zap Nehri'nde rafting yaptı.

Zap Nehri'nde rafting yaptılar
23.05.2020 10:18 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:21

HAKKARİ'de düzenlenen 'Gençlik Haftası' etkinlikleri kapsamında, 24 sporcu Zap Nehri'nde rafting yaptı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, 24 sporcu, Zap vadisindeki Depin mevkisinde botlara bindi. Zap Nehri'nde rafting yapan sporcular, '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun' yazılı pankart açtı. Sporcular, yaklaşık 2 kilometrelik parkuru başarıyla tamamladı. 

Hedeflerinin Zap Vadisi'ni turizme kazandırmak olduğunu söyleyen Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, rafting gibi bir çok sportif faaliyetler sürdüklerini belirtti. Yıldırım, şöyle konuştu:  

"Hakkari merkeze 7 kilometre mesafede bulunan Zap Nehri'nde 6 bot ve 24 sporcu ile sosyal mesafeye dikkat ederek rafting faaliyetini gerçekleştirdik. Gayet güzel bir faaliyet oldu. Her ne kadar koronavirüs salgınından kaynaklı alana çıkamazsak da bir nebzede olsa rafting sporu ile sporcularımızı buluşturup sahada 19 Mayıs coşkusunu gençlerimize yaşattırmak istedik."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu Haber
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek Haber
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu Haber
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü
Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
Kadın muhtar, kovboy gibi atla mahallesini geziyor
Kadın muhtar, kovboy gibi atla mahallesini geziyor
Trump 'Basına beni maskeyle görme zevkini tattırmam' dese de maskeli görüntülendi
Trump "Basına beni maskeyle görme zevkini tattırmam" dese de maskeli görüntülendi
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
Günlük burç yorumları 23 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 23 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
Konya'daki esrarengiz Amerikalı, bomba paniğine neden oldu
Konya'daki esrarengiz Amerikalı, bomba paniğine neden oldu
Sergen Yalçın'ın Gökhan Gönül ve Caner Erkin talebi: Kaybetmek istemem, durumları sezon sonu netleşir
Sergen Yalçın'ın Gökhan Gönül ve Caner Erkin talebi: Kaybetmek istemem, durumları sezon sonu netleşir
Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi
UNICEF'ten dünyaya uyarı: 6 ayda, her gün 6 bin çocuk ölebilir
UNICEF'ten dünyaya uyarı: 6 ayda, her gün 6 bin çocuk ölebilir
Kastamonu'da üst geçidin duvarına çarpan lüks cip ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı
Kastamonu'da üst geçidin duvarına çarpan lüks cip ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı
Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı
Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı
8 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen mahallede karantina kalktı, Ordu'da karantina uygulanan mahalle kalmadı
8 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen mahallede karantina kalktı, Ordu'da karantina uygulanan mahalle kalmadı
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek...
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı
Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler
Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Ünlü model Zara Abid, Pakistan'da düşen uçakta hayatını kaybetti
Ünlü model Zara Abid, Pakistan'da düşen uçakta hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Mustafa Varank Adil Karaismailoğlu Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Türkan Şoray Hatice Çarpar Yılmaz Erdoğan
Spor Can Bartu Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mhp Kadın İzmir Karaçi
Şu an buradasınız: Zap Nehri'nde rafting yaptılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 10:21:56. #1.15#
title