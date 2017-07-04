Zap Bölgesine Hava Harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine icra edilen hava destekli operasyon kapsamında eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



TSK, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine icra edilen hava destekli operasyon kapsamında eylem hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 terörist ile bir barınak ve 2 silah mevziinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü kaydedildi. - ANKARA