Zap bölgesinde terör hedefleri imha edildi

Zap bölgesinde terör hedefleri imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında terör hedeflerinin imha edildiğini açıkladı.

Zap bölgesinde terör hedefleri imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında terör hedeflerinin imha edildiğini açıkladı. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatlarında, terör örgütünün silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullandığı hedeflerin vurulduğu bildirildi.
(İHA)

Kaynak: İHA
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