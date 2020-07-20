Zap bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
20.07.2020 19:53 | Son Güncelleme: 20.07.2020 19:57
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlık sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Kaynak: İHA