Zanzibar'ın Tanzanya'dan bağımsızlığını savunan İslami grubun cezaevindeki 2 lideri tahliye edildi
Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'nın özerk bölgesi Zanzibar'da, İslami Uyanış ve Anlatım Topluluğu (UAMSHO) hareketinin cezaevindeki 36 yöneticisinden 2'si 9 yıl sonra serbest bırakıldı.
Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'nın özerk bölgesi Zanzibar'da, İslami Uyanış ve Anlatım Topluluğu (UAMSHO) hareketinin cezaevindeki 36 yöneticisinden 2'si 9 yıl sonra serbest bırakıldı.
Tanzanya Başsavcısı Sylvester Mwakitalu, Zanzibar'ın Tanzanya'dan bağımsızlığını savunan ve terör suçlamasıyla yargılanan Farid Hadi Ahmed ile Mselem Ali Mselem'in tahliye edildiğini duyurdu.
UAMSHO üst düzey yöneticilerinden Ahmed, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Serbest bırakıldığımız için minnettarız. Bu adım, Zanzibar Başkanı Hüseyin Mwinyi ve Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan için iyi bir başlangıç." dedi.
Ahmed liderliğinde 2001'de Zanzibar'da kurulan hareket, Zanzibar'ın Tanzanya'dan ayrılması gerektiğini savunmuştu.
Ahmed ve Mselam, terör ve ahlak dışı davranış dahil 25 ayrı suçtan 2012'de hüküm giymişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak