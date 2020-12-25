Zanzibar'daki tarihi Harikalar Evi binası çöktü

Tanzanya'nın Zanzibar adasında bulunan, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) dünya mirası olarak kabul ettiği tarihi Beit Al-Ajaib (Harikalar Evi) binası çöktü.

Tanzanya'nın Zanzibar adasında bulunan, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) dünya mirası olarak kabul ettiği tarihi Beit Al-Ajaib (Harikalar Evi) binası çöktü.

Zanzibar devlet televizyonu ZBC'nin haberine göre, öğle saatlerinde çöken yaklaşık 150 yıllık binada 4 kişi enkaz altında kaldı.

Zanzibar Başkanı Hüseyin Mwinyi olay yerine gelerek, "Enkaz altında kalan kardeşlerimizin hayatlarını kurtarmak için çalışmaları sürdürüyoruz." açıklaması yaptı.

Zanzibar'ın ikinci Sultanı Barghash b. Said el-Busaid için 1883'te inşa edilen Beit Al-Ajaib, Zanzibar adasının cazibe merkezlerinden biri konumundaydı.

Zanzibar'da elektrik bulunan ilk bina ve aynı zamanda Doğu Afrika'da asansörlü ilk bina olması nedeniyle "Harikalar Evi" adını alan Beit Al-Ajaib, şehir merkezi Stone Town'un en büyük ve en yüksek binası olma özelliğinin yanı sıra, Umman ve Zanzibar'ın ortak tarihinin çeşitli yönlerini de sergiliyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş