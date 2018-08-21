Zanzibar'da Kurbanlıklar Kesime Hazır
- Zanzibar'da kurbanlıklar kesime hazırDARÜSSELAM - Tanzanya'nın özerk bölgesi Zanzibar'daki Müslümanlar, Kurban Bayramına erişmenin mutluluğunu yaşıyor.
- Zanzibar'da kurbanlıklar kesime hazır
DARÜSSELAM - Tanzanya'nın özerk bölgesi Zanzibar'daki Müslümanlar, Kurban Bayramına erişmenin mutluluğunu yaşıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığınca, Zanzibar Müslümanları için gönderilen kurbanlıklar, bölge halkının yüzünü güldürdü. Toplanan yardımlarla bölgeye gönderilen 160 büyükbaş hayvan, yarın Diyanet ekiplerinin gözetimi altında kesilerek, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.