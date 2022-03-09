Zanzibar Başkanı Mwinyi, ülkesinin Umman ile ilişkilerini geliştireceğini belirtti

Zanzibar Özerk Bölgesi Başkanı Hüseyin Mwinyi, ülkesinin, Umman ile ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştireceğini bildirdi.

Mwinyi, Zanzibar Devlet Sarayı'nda, Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Badr Hamad Al Busaid ile bir araya geldi.

Zanzibar'ın Umman ile ilişkilerini ve iş birliğini geliştireceğini belirten Mwinyi, "Zanzibar, Umman ile tarihi bağlarına ve iş birliğine değer veriyor." ifadesini kullandı.

Mwinyi, ayrıca Ummanlı tüccarları, yatırımcıları ve sanayicileri Zanzibar'da yatırım yapmaya davet etti.

Busaid ise Umman'ın iki taraf arasındaki kardeşlik ilişkilerini ve iş birliğini sürdürmeye niyetli olduğunu dile getirdi.

AA / Güncel