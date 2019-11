Zanka: Galibiyetlerle birlikte daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum

28.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:44

İSTANBUL, -

Zanka, "Seri galibiyetler alıp üst sıralarda yer almamız gerekiyor. Bunun bilincinde olup sahaya çıkmamız gerekiyor" dedi.Fenerbahçe'nin Danimarkalı defans oyuncusu Mathias Jorgensen (Zanka), Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in zorluk seviyesine dikkat çeken yıldız futbolcu, takım olarak seri galibiyetlerle çok daha iyi bir seviyeye çıkacaklarına olan inancını paylaştı. İlk olarak Süper Lig'in 13'üncü haftasında Göztepe ile deplasmanda oynayacakları karşılaşma ile ilgili görüşlerini paylaşan Zanka, "Deplasmanlardaki maçlar zorlu geçiyor, bunu biliyoruz ama oraya 3 puan almak için gideceğiz. Çünkü bu seviyedeki bir ligde deplasmanlarda alınan 3 puanların çok büyük önemi var. Bunun bilincinde olup gideceğiz ve umarım bu 3 puanı tabloya yazdıracağız" dedi."DAHA İYİ OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ"Takımın istatistiksel olarak iyi bir seviyede olmasına rağmen gol bulma konusunda yaşadığı duruma ilişkin konuşan Zanka, "Futbolda bazen bu tarz dönemler oluyor. Ben de bu dönemlerden birinde olduğumuza inanıyorum. Baktığınızda iş sadece topun çizgiyi geçmesine kalıyor. Ama önemli olan da o pozisyonları yaratabilmemiz. Biz o pozisyonları yaratabiliyoruz ancak sonuçlar kısır geçiyor diyebilirim. Ancak bunun üzerine çalışıp daha iyi olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı."SERİ GALİBİYETLER ALIP ÜST SIRALARDA YER ALMAMIZ GEREKİYOR"Türkiye Ligi hakkındaki görüşlerini aktaran Zanka, "Bu sezon ligin seviyesi çok farklı. Hiç beklenmedik zamanlarda puan kayıpları yaşanabiliyor. Bu puan kayıpları da sıralamayı etkiliyor. Bizim seri galibiyetler alıp üst sıralarda yer almamız gerekiyor. Bunun bilincinde olup sahaya çıkmamız gerekiyor." şeklinde konuştu."HER ZAMAN DAHA İYİ, DAHA GÜÇLÜ OLMAYA ÇALIŞIP, KENDİ PERFORMANSINI YÜKSELTME ÇABASINDA OLACAĞIM"Danimarkalı futbolcu, kendi performansı ile ilgili olarak, "Bazı zamanlarda iyiydim bazı zamanlarda biraz daha alt seviyedeydim diyebilirim. Özellikle milli maç aralarında takımdan uzaklaşıp tekrar geriye dönme noktasında biraz sıkıntılı gibi oldu. Halen takım arkadaşlarımızla birbirimizi tanımaya devam ediyoruz. Ben her zaman daha iyi, daha güçlü olmaya çalışıp, kendi performansını yükseltme çabasında olacağım. Fenerbahçe için buradayım ve Fenerbahçe'nin iyiliği için kendimi her zaman daha iyiye doğru yönelteceğim" dedi."ERSUN YANAL'IN BENDEN EMİN OLMASI, ONUN DA BENDEN NE İSTEDİĞİNİ BİLMEM ÇOK ÖNEMLİ"Teknik direktör Ersun Yanal ile olan ilişkisine de değinen Zanka, "Hocamla karşılıklı olarak konuşuyoruz. Onun benden emin olması, onun da benden ne istediğini bilmem çok önemli. Kendisi bana sürekli 'kendini nasıl görüyorsun, takımı nasıl görüyorsun, nasıl daha iyi olabiliriz' gibi sorular soruyor. Ben de hocama benden ne istediğini ve nasıl daha iyi olabileceğimi soruyorum. Çünkü ikimiz de Fenerbahçe'ye hizmet ediyoruz ve insanları gururlandırabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" diye konuştu."TAKIM OLARAK KENDİMİZE BİR ZAFER MODU OLUŞTURMAMIZ GEREKİYOR VE BU ZAFERLERLE İLGİLİ ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR"Takımın elde edeceği galibiyetlerle çok daha iyi bir seviyeye çıkacağına dair olan inancını da paylaşan Zanka, "Açıkçası takımların hepsini çok iyi bildiğimi söyleyemem. İlk yarının sonuna kadar oynayacağımız maçların hepsini çok iyi bilmiyorum ama zor olacaktır. Çünkü bu zamana kadar zorlu süreçlerden, zorlu maçlardan geçtik. Fakat takım olarak kendimize bir zafer modu oluşturmamız gerekiyor ve bu zaferlerle ilgili çalışmamız gerekiyor. Bu zaferlerle, galibiyetlerle birlikte daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum." şeklinde bir açıklamada bulundu."ÖZGÜVEN BAŞARIDAN GEÇİYOR"Üst üste kazanılacak maçların takımdaki havaya olumlu katkı yapacağını söyleyen Zanka, "Tabii ki başarılı olduğunuz zaman özgüven geliyor. Kendi özgüveninizi kazanıyorsunuz. Aynı şekilde takım da özgüven kazanıyor. Aslında özgüven başarıdan geçiyor. Bunun için de çok çalışmamız gerekiyor. Seri galibiyetlerde taraftarın desteği de artıyor. Daha çok birliktelik de görüyorsunuz. Ancak bu yönde çalışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı."TARAFTARLAR BENİM İÇİN ÇOK ÖZELLER"Sarı-lacivertli taraftarların kendisi için çok özel olduğunu ifade eden Danimarkalı futbolcu, "Taraftarlar benim için çok özeller. Hayatımda adını bile duymadığım ya da hiç gitmediğim yerlere gittiğimizde bizi havalimanında karşılıyorlar. Oradaki stadyumları dolduruyorlar. Taraftarımızın desteği benim için çok özel. Fenerbahçe taraftarı benim için çok özel" dedi."POZİSYON ALMADA VE PAS YAPMADA KENDİMİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİM"Kendini geliştirmesi gereken noktalar üzerine kısa bir değerlendirmede bulunan Zanka, "Pozisyon almada ve pas yapmada kendimi geliştirmeye devam edeceğim. Baktığınızda Kayserispor maçında kaçırmış olduğum bir gol var. Aslında bir gol da borçluyum. Belki pas yüzdemi arttırabilirim ya da ileriye çıktığımda gol bulma açısından pozisyon almayı daha iyi yapabilirim. Bu şekilde de taraftarımızı mutlu edebilirim ama bunun için kendimi geliştirmek adına her şeyi yaparım" şeklinde konuştu.Ligde kaydettiği 2 golü de sol ayağıyla attığını hatırlatan Zanka, "İki golü de sol ayağımla attım ama biraz da şans sanırım. Dünya Kupası'nda da gol atmıştım ve yine sol ayaklaydı"dedi."DANİMARKA MİLLİ TAKIMI İYİ GİDİYOR"Milli takımıyla oynadığı Avrupa Şampiyonası maçlarını da değerlendiren Zanka, "Hayatım gerçekten iyiye gidiyor. Fenerbahçe olarak durumumuz iyi, milli takımda da Euro 2020'ye gidiyoruz. Benim açımdan gurur verici bir durum. Benim doğduğum yer Danimarka'nın maçlarını oynadığı stadın 5 dakika ötesinde. O yüzden bakıldığında benim için onur verici bir durum. Orada da iyi gidiyoruz, Fenerbahçe'de de iyi gidiyoruz. Yani hayat benim için gerçekten güzel gidiyor" şeklinde konuştu.



Kaynak: DHA