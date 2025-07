Dr. Yener İnce, Icardi'nin rehabilitasyon sürecinin planlandığı şekilde ilerlediğini ve sahalara dönüşünün yakın olduğunu belirtirken, Batuhan Şen'in tedavisinde olumlu gelişmeler yaşandığını ifade etti. Öte yandan Zaniolo'nun sağlık durumu da kontrol altında tutuluyor ve tedavi süreci kulüp sağlık ekibi tarafından dikkatle yönetiliyor. Peki, Zaniolo sakatlandı mı?



ZANİOLO SAKATLANDI MI?

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan yıldız oyuncu Mauro Icardi'nin durumu hakkında bilgi veren Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, her şeyin planlandığı gibi ilerlediğini ifade etti. İnce, "Icardi, joker olarak topla çalışmalara başladı. Şu an iyi bir yerde. Tedbirli gideceğiz, akıllı olacağız. Şu an sakatlığının 231. günündeyiz. Tek isteğimiz Icardi'nin sağlıklı dönmesi. Icardi yapı olarak bugün oynamak ister ama dikkat etmemiz gerek. Kilosu da günden güne düşüyor." açıklamasında bulundu.

ZANIOLO'DA KAS AĞRISI, BATUHAN'DA BAĞ HASARI

Avusturya kampında Admira Wacker ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Nicolo Zaniolo ve Batuhan Şen'in son durumuna da değinen Yener İnce, detaylı bilgilendirme yaptı. "Zaniolo ile maçtan sonra konuştuğumuzda quadriceps kasında ağrı hissettiğini söyledi. Tedbir amaçlı MR çekeceğiz. Bu yüzden antrenmana çıkmayacak. Batuhan bir kafa travması geçirdi. Çok şükür beyinle ilgili bir şey yok. Ancak dizinde iç yan bağlarında bir hasar var. Onun tedavisine başladık. İstanbul'da tedavisine devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.