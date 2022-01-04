Zamlı maaşlar ne zaman alınacak? Zamlı asgari ücret, memur emeklisi maaşı, emekli maaşı ne zaman yatacak?

Zamlı maaşlar ne zaman alınacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 1 Aralık tarihinde başlayan asgari ücret pazarlığı, bugün sona erdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, ikinci toplantısını 7 Aralık'ta Türk-İş'in, üçüncü toplantısını 9 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde yapmıştı. Bugün dördüncü kez toplanan komisyon, nihai kararını verdi. 2022 yılında geçerli olacak asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ALINACAK?

2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 253 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam değişecektir. Asgari ücret yüzde 50 oranında artmış oldu. 2022 yılının Ocak ayında çalışılmasına karşın yatacak ilk maaşlar zamlı maaşlar olacak. Buna göre, Ocak ayının 25'inden sonra yatacak maaşların zamlı olması bekleniyor.

Toplantıları Aralık ayında yapılan asgari ücretin zamlı tutarının Şubat ayı maaşlarına yansıması bekleniyor. Ocak ayı maaşlarını da 2021 asgari ücret tutarında alacak olan işçilere Şubat ayından itibaren yeni asgari ücrete göre ödeme yapılacak.

2021 ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılı asgari ücreti, bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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