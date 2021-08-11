Zamlı maaş ne zaman yatar? 2021 zamlı Kamu işçileri maaşı ne zaman hesaba yatacak? Zamlı kamu maaşı belli oldu mu? Açıklama geldi mi?

Son dakika haberlerine göre 700 bin kamu işçisinin zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Hükümet ve işçi konfederasyonlarının üzerinde anlaştığı zam oranı gün içinde kamuoyuyla paylaşılacak. Bunun ardından kamu işçileri kaç tl zam yapılacak, zamlı maaşları ne zaman hesaba yatacak, zamlı maaşlar hangi gün hesapta olacak? merak etti. Detayları sizler için derledik...

Heyecanla beklenen kamu işçileri zam görüşmesinde anlaşma sağlandı. Buna göre zam oranı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda saat 14.30'da düzenlenecek imza töreninde kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, Zamlı maaş ne zaman yatar? 2021 zamlı Kamu işçileri maaşı ne zaman hesaba yatacak? Açıklama geldi mi?

KAMU İŞÇİLERİNE ZAM ORANI AÇIKLANDI MI? YÜZDE KAÇ OLDU?

700 bin kamu işçisinin zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Hükümet ve işçi konfederasyonlarının üzerinde anlaştığı zam oranı gün içinde kamuoyuyla paylaşılacak.

Hükümet ve işçi konfederasyonları, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü üzerinde anlaşma sağladı. Tarafların üzerinde anlaştığı zam oranı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda saat 14.30'da düzenlenecek imza töreninde kamuoyuyla paylaşılacak.

GÖRÜŞMELER 31 MAYIS'TA BAŞLAMIŞTI

Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, il özel idareleri, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüyle ilgili süreç 31 Mayıs'ta başlamıştı.

TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ TALEBİ

Türk-İş ve Hak-İş, en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 ay için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etmişti.

HÜKÜMETİN İLK TEKLİFİ

Hükümet ise talebe; brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3 bin 750-4 bin lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı yüzde 9, ikinci 6 ay yüzde 5 artı enflasyon farkı teklifiyle karşılık vermişti.

KAMU İŞÇİLERİNİN ZAMLI MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Hükümet ve işçi konfederasyonlarının üzerinde anlaştığı zam oranı gün içinde kamuoyuyla paylaşılacak. Buna ek olarak kamu işçilerinin alacağı zamlı maaş ilk olarak ne zaman, hangi ay yatırılacak açıklama yapılmadı.