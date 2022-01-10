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Zamlardan Sonra Bitpazarına Talep Arttı

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Yalnızca giyim değil, ev ve mutfak eşyaları, antikalar, elektronik aletler, her ihtiyaca göre ikinci el ürünler İzmir'de hafta sonları kurulan bitpazarlarında uygun fiyata satılıyor.

İZMİR (DailyMotion.com) - Yalnızca giyim değil, ev ve mutfak eşyaları, antikalar, elektronik aletler, her ihtiyaca göre ikinci el ürünler İzmir'de hafta sonları kurulan bitpazarlarında uygun fiyata satılıyor. Kullanılmış eşyaların yeni sahiplerini beklediği bu pazarlara son dönemde yoğun rağbet var

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