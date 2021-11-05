Zamlardan hem tüketici hem de üretici şikayetçi
Türkiye'de arka arkaya gelen zamlar nedeniyle tüketiciler alım güçlerinin düşmesinden, üreticiler ise maliyetleri etiketlere yeterince yansıtamamaktan şikayet ediyor.
Türkiye'de arka arkaya gelen zamlar nedeniyle tüketiciler alım güçlerinin düşmesinden, üreticiler ise maliyetleri etiketlere yeterince yansıtamamaktan şikayet ediyor.
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Türkiye'de 29 bin 482 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 228 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 832 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 482 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.
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