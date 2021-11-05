Zamlardan hem tüketici hem de üretici şikayetçi - Haberler
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Zamlardan hem tüketici hem de üretici şikayetçi

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Türkiye'de arka arkaya gelen zamlar nedeniyle tüketiciler alım güçlerinin düşmesinden, üreticiler ise maliyetleri etiketlere yeterince yansıtamamaktan şikayet ediyor.

Türkiye'de arka arkaya gelen zamlar nedeniyle tüketiciler alım güçlerinin düşmesinden, üreticiler ise maliyetleri etiketlere yeterince yansıtamamaktan şikayet ediyor.

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