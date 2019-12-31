Zamlar, tanzim satış, Suriye, ABD yaptırım tehdidi, işsizlik: Türkiye'de 2019 nasıl geçti?

31.12.2019 20:35 | Son Güncelleme: 31.12.2019 20:35

Geride bıraktığımız 2019 Türkiye için oldukça hareketli bir yıl oldu. Siyasetten ekonomiye pek çok alanda önemli gelişmeler yaşayan Türkiye, yılın sonuna doğru başlattığı Suriye'ye yönelik operasyon ile de dünya ülkelerinin gündemini meşgul etti.



Türkiye 2019'da yerel seçimlere kitlendi



Yılın başında 31 Mart yerel seçimlerine giden Türkiye, stresli günler yaşadı. Ülke, AK Parti- MHP bloğuna karşı bir araya gelen CHP-İYİ Parti ve Saadet Partisi adaylarının çetin yarışına tanıklık etti. Çıkan sonuçlar özellikle Cumhur İttifakı açısından pek olumlu değildi. Ekonomi açısından önemli illerin büyükşehir belediye başkanlıklarını kaybetti. Euronews.com'da Görüntüle