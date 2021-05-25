Zamlar inşaat sektörünü zor durumda bıraktı
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Zamlar inşaat sektörünü zor durumda bıraktı

Zamlar inşaat sektörünü zor durumda bıraktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İnşaat Komitesi Mayıs Ayı toplantısında konuşan Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, inşaat malzemelerine yapılan zam sebebiyle sektörün zor durumda olduğunu ifade etti.

İnşaat Komitesi Mayıs Ayı toplantısında konuşan Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, inşaat malzemelerine yapılan zam sebebiyle sektörün zor durumda olduğunu ifade etti.

Körfez Ticaret Odası komite toplantılarına hız kesmeden devam ediyor. Pandemi sebebiyle Mayıs Ayı komite toplantısı online olarak gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda sektöre yönelik açıklamalarda bulunan Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, inşaat sektörünün zor durumda olduğunu, inşaat malzemelerine yapılan zamların sektörü zora soktuğunu ve sektörü yavaşlattığını dile getirirken, inşaat sektörünün son dönemlerde malzeme tedariki ve fiyat artışlarıyla ilgili konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Körfez Ticaret Odası Başkanı Öztürk, "Son dönemlerde inşaat sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizden malzemelerdeki fiyat artışları ve çimento, beton, demir gibi ürünlerin tedarikinde de sıkıntılar yaşandığına dair geri dönüşler almaktayız. Çimento ve demir başta olmak üzere, son yapılan zamlar ile birlikte inşaat demirinde yüzde 120, tavan profilinde yüzde 140, TU profilinde yüzde 122 ve sandviç panelde ise yüzde 114'e varan zamlar yapılmış durumda. Birçok malzemede fiyat artışı yüzde 140'lara ulaşmış durumda ve tedarik sorunu da yaşanmakta. Devlet veya özel sektöre taahhüt edilen tutarlar sürdürülebilir tutulamadığından ve nihai alıcının yüksek rakamlarla karşılaşmasından dolayı işletmelerimizin piyasada tutunma gücü zayıflamakta ve taahhütlerini yerine getirememektedirler. Bu durumun ne yazık ki tüm ekonomiyi etkileyecek olumsuz sonuçları olmaktadır. Sektörde dengeli bir piyasanın oluşturulması ve sağlam bir mekanizmanın kurulması özellikle bu dönemde hayati önem taşımaktadır. Dövizin artışıyla oluşan zamlar, yapı maliyetlerindeki artış önlenemez boyutlara gelmiş durumdadır. Meslek komitelerimizin konuya ilişkin tespit ve önerilerini daha önce yetkililere ilettik, konu ile ilgili çalışmalarımız devam edecektir" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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