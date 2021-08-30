Zamir Kabulov'dan Batı ülkelerine çağrı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Batı ülkelerine savaşın harap ettiği Afganistan'da ek sorunlara neden olmamak adına yeni Afgan makamlarının mali varlıklarını dondurmamaları yönünde çağrıda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Batı ülkelerine savaşın harap ettiği Afganistan'da ek sorunlara neden olmamak adına yeni Afgan makamlarının mali varlıklarını dondurmamaları yönünde çağrıda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, yerel basına yaptığı açıklamada, Moskova'nın ABD'nin geri çekilme sırasında Afganistan'da bıraktığı silahlarının gelecek bir iç savaşta kullanılmasına ilişkin endişe duyduğunu kaydetti. Kabulov, "Umarım bu silahlar hala depolara gider ve şu anda Afganistan'da sona eren yeni bir iç savaşta kullanılmaz " ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, bu silahların kaderinin dikkate alınması gerektiğine dikkat çeken Kabulov, Moskova'nın Afganistan'daki güvenlik ve insan hakları durumundan endişe duyduğunu, fakat "kendi" kültürel demokrasi ve düzen kavramlarının, yeni Afgan yetkililerine empoze edilmemesi gerektiğine inandığını kaydetti.

Afganistan'da uyuşturucu kaçakçılığına yönelik çaba sözde kalmamalı

Özel Temsilci Kabulov, ülkeden artan uyuşturucu kaçakçılığı tehdidinin devam ettiğini belirterek, buna karşı gösterilen çabanın sadece sözle sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı. Kabulov, Batı ülkelerine savaşın harap ettiği Afganistan'da ek sorunlara neden olmamak adına yeni Afgan makamlarının mali varlıklarını dondurmamaları yönünde çağrıda bulundu.

Rusya, Afganistan ekonomisini iyileştirmeye yönelik projelerde yer alacak

Ayrıca, Rusya'nın Afganistan ekonomisini iyileştirmeye yönelik projelerde yer alacağını ve hemen işe koyulmaya hazır olduğu belirten Kabulov, ülkenin para biriminin düşüş yaşamasını önlemek adına önlemler alınması gerektiğini ve herhangi bir ulusal para biriminin çöküşünün olumsuz ekonomik sonuçlara yol açacağının da altını çizdi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı