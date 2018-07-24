Zambiya ve Tayland Büyükelçileri Erdoğan'a güven mektubu sundu

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zambiya Büyükelçisi Joseph Chilengi ve Tayland Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ilk olarak Zambiya Büyükelçisi Joseph Chilengi'yi kabul etti. Kabulde Büyükelçi Chilengi, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Erdoğan, ardından Tayland Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit'i kabul etti. Kabulde, Büyükelçi Ekarohit, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.